غدًا طقس حار بأغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء يكون مثير للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين، كما تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ويتوقع أن يشهد غدا اضطراب فى الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5 : 3 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28 درجة.

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفى الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يومًا و13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.