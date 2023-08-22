طبيبة جهاز هضمي تنصح بعدم قلى البيض بالزيوت النباتية

كتبت رانيا عامر

أكدت جميع الدراسات الحديثة أهمية ضرورة تناول البيض بشكل يومي للكبار والصغار لما يحتويه من فوائد صحية بالغة تؤثر على الصحة العامة للأشخاص لذا ينصح الأطباء دائمًا بتناوله ضمن النظام الغذائي حفاظًا على صحتهم من معاناة نقص البروتين .

أوضحت معظم الأبحاث مدى ضرورة تناول البيض بشكل يومي، ولكن في ذات الوقت حذرت من الإفراط في تناوله لما يسببه من عواقب صحية تضر بصحة الأفراد وذلك وفقا لما نشره Gazeta.Ru.

ومن جانبها قالت الدكتورة يكاتيرينا كاشوج، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن تناول كمية كبيرة من البيض في اليوم قد يكون له تأثير سلبي في الصحة، مشيرة إلى أن صفار البيض يحتوي على الكوليسترول الذي يسرع ارتفاع نسبته في الجسم عملية تصلب الشرايين.

وتابعت الطبيبة: "يحتوي البيض على مجموعة كاملة من الأحماض الأمينية الضرورية للجسم، وهذه الأحماض تساهم في بناء أنسجة الجسم والمناعة وتؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي، ويمتص الجسم بياض البيض بسهولة.

والليسيثين، عنصر آخر ومهم موجود في البيض، وهذه مادة شبيهة بالدهون، تساعد على استعادة طبقة الفوسفوليبيد في الخلايا أي يحميها من التلف. كما ان الليسيثين يشكل 66 % من غلاف خلايا الدماغ والعمود الفقري والأعصاب. كما يؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي للدهون وحالة الكبد".

وأشارت الاخصائية الي أن بيض الدجاج مصدر مهم لفيتامين D، حيث يحتوي صفار بيضة كبيرة على 30 وحدة دولية من هذا الفيتامين وهذه تعادل 5 % من حاجة الجسم اليومية منه. وهذا الفيتامين مهم جدا لعملية التمثيل الغذائي ونمو العظام وتعزيز المناعة، وهو مع الكالسيوم والفوسفور يعزز العظام والأسنان.

وفي ذات السياق أتفق الباحثون على أن تناول 1-2 بيضة في اليوم لا يلحق اي ضرر بالجسم، أي يجب تناول البيض باعتدال. لأن تكون اللويحات في الأوعية الدموية يمكن أن يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية. كما أن بياض البيض يمكن أن يسبب لدى البعض رد فعل تحسسياً. وفي هذه الحالة يجب استبعاد البيض من النظام الغذائي.

ولا ينصح الطبيبة بقلي البيض باستخدام زيوت نباتية تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية بما فيها زيت الكتان والصويا واللفت والزيتون. لأن هذه الزيوت عند تسخينها تصبح سامة للجسم.

كما يجب الامتناع عن تناول البيض النيء بسبب خطر الإصابة بداء السلمونيلوز المعدي الذي تسببه بكتيريا Salmonella ويمكن القضاء عليها بسلق البيض 5-10 دقائق.