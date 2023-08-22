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ضياء رشوان: تعودنا على استجابة الرئيس السيسى لمقترحاتنا فور عرضها عليه

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:40 م
ضياء رشوان: تعودنا على استجابة الرئيس السيسى لمقترحاتنا فور عرضها عليه ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنّ المشاركين في الحوار الوطني تعودوا على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصياتهم ومقترحاتهم بمجرد رفعها له مباشرة، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الدعوة والمبادرة إلى عقد الحوار. 
 
وأضاف "رشوان"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "حديث الأخبار"، على قناة "إكسترا نيوز": "دعيت فى إفطار الأسرة المصرية مع مئات من الناس، ولم يكن في ذهن أحد منا أن شيئا ما سيتم طرحه، ولكن عندما نظرت إلى الموائد وعلى مائدتي شخصيا وجدت وجوها بارزة من المعارضة المصرية، وكان من بينهم معارضا خارج مصر، وأيقنت أن شيئا ما يحدث".
 
وأكد رشوان أنه لم يكن يعلم شيئا عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد جلسات الحوار الوطني، مضيفا: "تأكدت من جدية هذه الدعوة، وأنها وبعد انتهاء خطاب الرئيس السيسي مباشرة فى 26 أبريل وفي نفس مكان احتفال الإفطار عُقد أول اجتماع يتعلق بالحوار الوطني لمدة 3 ساعات بين أطراف متعددة، أى أن أول اجتماع جرى عقده قبل أن نغادر القاعة، وكان على مستوى محترم جدا من الصراحة والوضوح".

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جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

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