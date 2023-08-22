ضبط 11 كيلو حشيش داخل سيارة فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بالدقهلية.. بقصد الإتجار وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس) بالإتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلقاس وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (كمية لمخدر الحشيش وزنت 11,250 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 2 كيلو جرام – بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار– ميزان حساس).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.