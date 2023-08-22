ضبط كميات من اللحوم الفاسدة خلال حملة بقريتي العزايزة والمشايعة بمركز الغنايم

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ، والرقابية المفاجئة علي الأسواق بقرى ومراكز المحافظة للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة للمواطنين ورصد أي مخالفات والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال الاستغلال للمواطنين من بعض التجار وأصحاب المحلات ومنع أي تجاوزات قد تحدث.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضبط وتحرير المخالفات المحاضر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاتجار بصحة المواطنين وتحرير محاضر بها وتوقيع أقصى العقوبات علي المخالفين.

كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع التموين والصحة والطب البيطري وتكثيف الحملات الرقابية على الاسواق لضبطها والقضاء على الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع المعروضة حفاظاً علي صحة المواطنين.

من جانبه أوضح مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم، إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق والتعاون مع التموين والطب البيطري والصحة والإدارة الصحية للتغذية على محلات الجزارة واللحوم وأماكن بيع المواد الغذائية بقريتي العزايزة والمشايعة، موضحًا أن الحملة أسفرت عن ضبط كمية من اللحوم الفاسدة المصابة بيرقات الديدان الصنوبرية كما تم ضبط كميات من الكبدة المصابة بالتليف والديدان الكبدية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بالمخالفات والمضبوطات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات.