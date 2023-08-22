ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (145 ألف جنيه) بزعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم ولذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وأسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت (600 ألف جنيه) من خلال زعم قدرته على تدبير فرص عمل لهم وذويهم فى جهات حكومية مختلفة "على خلاف الحقيقة" ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ، ورفض رد المبالغ الماليه المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.