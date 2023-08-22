ضبط أكثر من 5 أطنان ملح وأرز بمصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص بالإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، بالرقابة على المصانع والأسواق.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المصانع و بمطاردة المتلاعبين بأسواق قطاع السجائر حفاظا على انتظام وضبط الأسواق.

ونفذت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وتحت إشراف أحمد عبد الرحيم رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية بنطاق الإدارة و التي أسفرت عن ضبط مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على 55 جوال ملح زنة الجوال الواحد 50 كجم بإجمالى 2750 كجم ومدون عليه الصنف سكر مبلور، 500كيس أرز معبأ زنة الكيس الواحد واحد كجم باجمالى 500 كجم , عبوة أرز مصرى زنة العبوة الواحد 10 كجم بدون فواتير باجمالى 340 ك، 11شيكارة أرز مصرى زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات بأجمالى 275 كجم , 32 بالتة دقيق زنة الكيس الواحد واحد كجم بأجمالى 330 كجم مجهول المصدر وغير مدون عليه بيانات، 116 شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم باجمالى 2900 كجم بدون فواتير

كما استطاعت إدارة تموين المنتزة بالإشتراك مع مباحث تموين من ضبط والتحفظ على سجائر مستوردة ومجهولة المصدر بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.