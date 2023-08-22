"رنا حجاج" تتألق فى حفل موسيقى بالمهرجان الصيفى بمكتبة الإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

شهدت مكتبة الإسكندرية ، ليالى وعروض مهرجان الصيف الدولي العشرين بساحة المكتبة ، حيث شهدت المكتبة الحفل الموسيقي "رنا حجاج وفريق سيمونا سيفيريني (إيطاليا)"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقام مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة باختيارات متنوعة ما بين العروض الموسيقية الشبابية، والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية.

ويستضيف المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.