رفع كفاءة ورصف شارع أنور السادات بمركز ومدينة برج العرب فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام مركز و مدينة برج العرب في الإسكندرية، برئاسة اللواء طه زهير رئيس المركز، بأعمال تطوير ورفع كفاءة أعمال طبقة الأساس وتسوية عدد من الشوارع بنطاق المركز، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأعلن مركز ومدينة برج العرب، أن اللواء طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب، قام خلال جولة ميدانية، بتفقد أعمال تمهيد وتسوية شارع أنور السادات، وامتداد شارع انور السادات ببرج العرب القديم تيسيرا على المواطنين.

كما قامت إدارة الرصد البيئى، بالتعاون مع شركة نهضة مصر برفع مراكز وتجمعات القمامة ببرج العرب القديم والقرى الثلاثة بهيج والغربنيات وابوصير، حيث تم رفع حوالى 29 طن مخلفات، بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة الارتقاء بمستوى النظافة والاهتمام بالشكل الحضارى اللائق بالمواطنين.

على صعيد آخر، أعلن حى العامرية أول بالإسكندرية برئاسة السيد موسى رئيس الحي عن الانتهاء من إصلاح كسر فى ماسورة مياه، وذلك فى إطار حرص حي العامرية أول واهتمامه بسلامة المرافق الحيوية، وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأضاف حي العامرية أول، أنه بناء على تعليمات السيد موسى رئيس حى العامرية أول، وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي قامت إدارة الطرق والمرافق بالانتهاء من إصلاح ماسورة مياه الشرب بشارع مدرسة الحسن بن الهيثم ووضع طبقة من الرمال والسن تمهيداً إعادة الشئ لأصله، وكذلك متابعة الحفر لمد المواسير لإحلال وتجديد خط المياه بشارع 20 الردم بالرمال والأتربة، ووضع طبقة من الرمال ووضع طبقة من السن وتمهيد شارع القسم تمهيداً لأعمال إعادة الشيء لأصله بعد إصلاح ماسورة مياه.