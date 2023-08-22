رصف شوارع تقسيم الصياد وجناين أيوب بمدينة منفلوط فى أسيوط ضمن خطة التطوير

أسيوط-هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال رصف الشوارع والميادين بمدينة منفلوط لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين ضمن خطة التطوير والتجميل والرصف الموضوعة مسبقًا لرفع كفاءة وتحسين الشوارع والميادين، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقاً للجدول الزمني المقرر وطبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المحددة.

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه جار استكمال باقي الشوارع المقرر رصفها وفقًا للخطة ووضع طبقة الأسفلت النهائية، وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق والانتهاء من أعمال التجريف، ووضع التربة الزلطية ودكها وتنفيذ أعمال تسوية وإزالة التعديات على حرم الطريق وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات وتركيب الانترلوك ورفع مخلفات التجريف وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ورشه بمادة المازوت، وذلك بمنطقة تقسيم الصياد وجناين أيوب وتفرعات شارعي المستشفى المركزي والبنك الأهلي المصري بمدينة منفلوط فضلاً عن الانتهاء من رصف الجزء المخصص رصفه بمنطقة مساكن أبو منديل.