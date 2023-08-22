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رسم توضيحى لتحويلات السيارات بعد غلق طريق الفيوم من الاتجاهين.. بالتناوب

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:59 ص
رسم توضيحى لتحويلات السيارات بعد غلق طريق الفيوم من الاتجاهين.. بالتناوب الرسم التوضيحى
كتبت – مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم المقرر إنشاؤه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات والمتحف المصرى الكبير، الأمر الذي يتطلب رفع الكمر الخرساني الخاص بالممشى السياحي، سوف يستلزم الأمر إجراء غلق كُلى بطريق الفيوم بالاتجاهين "بالتناوب" وذلك لمدة 6 أيام على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وهي على النحو التالي:

1- الإتجاه القادم من طريق الفيوم اتجاه شارع ميدان النصر تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2023/8/22 وحتى يوم الخميس الموافق 2023/8/24.

2- الإتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق اسكندرية الصحراوي اتجاه طريق الفيوم تبدأ الأعمال من السـاعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 2023/8/25 وحتى يوم الإثنين الموافق 2023/8/28.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتنفيذ التحويلة المرورية التالية:

1- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق الفيوم وترغب بالسير اتجاه ميدان النصر يتم الدخول يميناً الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلي.

2- حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالإتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً الى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكُلى.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذه لوضع اللوحات الأرشاديه الخاصه بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءة - الطواحين الضوئية و الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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