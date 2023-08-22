رئيس وزراء كندا يهاجم "فيس بوك": يضع أرباحه فوق سلامة الناس

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتهمه بوضع أرباح الشركة فوق سلامة الناس، مع استمرار منصة التواصل الاجتماعى فى حظر المحتوى الإخبارى بالبلاد فى الوقت الذى لا تزال فيه حرائق الغابات تعصف بمناطق شمال غرب كندا.

وقال ترودو فى مؤتمر صحفى، إنه من غير المقنع تماما أن شركة مثل فيس بوك تختار وضع أرباح الشركة قبل ضمان أن تقوم مؤسسات الأخبار بتوصيل أحدث المعلومات للكنديين والوصول إليهم، حيث يمضى الكنديون جزءا كبيرا من وقتهم على الإنترنت، وعلى مواقع السوشيال ميديا وفيس بوك.

وتم وضع نحو 60 ألف شخص عبر أراض شمال غرب كندا وكولومبيا البريطانية تحت أوامر الإجلاء منذ يوم الأحد، وفقا لأحدث الأرقام المتاحة من المسئولين الكنديين، ووصف ترودو الدمار الذى سببته الحرائق بالمروع، وأشاد بالكنديين لنهوض لدعم الإجلاء.

وفى وقت سابق هذا الشهر، بدأت شركة ميتا المالكة لفيس بوك فى حظر روابط الأخبار من فيس بوك وإنستجرام فى كندا، ردا على تشريع تم إقراره مؤخرا فى البلاد، والذى يطلب من شركات التكنولوجيا التفاوض لدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل نشر محتواهم.

وقال متحدث باسم ميتا فى تصريح لـ "سى إن إن"، إن الكنديين لا يزالوا يستخدمون التكنولوجيات الخاصة بالشركة بأعداد كبيرة للتواصل مع مجتمعاتهم والوصول إلى المعلومات الموثوقة، بما فى ذلك محتوى من الوكالات الحكومية الرسمية وخدمات الطوارئ والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف البيان إن التشريع الجديد فى كندا يجبر ميتا على إنهاء الوصول على المحتوى الإخبارى إذعانا للتشريع، لكنهم يظلوا يركزن على جعل تكنولوجياتهم متاحة.