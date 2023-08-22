اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز التعاون

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 08:42 م
رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز التعاون هيئة الدواء المصرية -أرشيفية
كتب: وليد عبدالسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل اليوم الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية.

 

وتناول الاجتماع مناقشة بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع الدوائى، وكذلك إمكانية البدء في العمل على مشروع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانبين.

 

كما تضمن الاجتماع مناقشة تشجيع التعاون بين البلدين في المجالات ذات المنفعة المتبادلة فيما يتعلق بالمستحضرات والمستلزمات الطبية، وبما يحقق دعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى سوق الدواء بجمهورية الكونغو الديموقراطية.

 

جاء ذلك في ضوء الجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لدعم الاستثمار بالقطاع الدوائي؛ وذلك من خلال فتح أسواق للمستحضرات الطبية المصرية، وخاصة بالأسواق الأفريقية.


وزاره الصحه

هيئه الدواء

الكونغو

جمهوريه الكونغو



الموضوعات المتعلقة

بروتوكول تعاون بين هيئتى "الدواء المصرية والعامة للرقابة على الصادرات والواردات"

الإثنين، 21 أغسطس 2023 11:37 ص

هيئة الدواء المصرية عضوا أساسيا بشبكة المختبرات الرقابية الأفريقية

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 12:30 م

ما أسباب فقدان الشهية؟​ هيئة الدواء المصرية توضح

الثلاثاء، 25 يوليو 2023 01:00 ص

هيئة الدواء المصرية توضح الفرق بين الدواء المثيل أو البديل

الخميس، 20 يوليو 2023 09:56 م

رئيس هيئة الدواء المصرية يزور شركة مستحضرات حيوية ولقاحات بجنوب أفريقيا

الأربعاء، 12 يوليو 2023 10:42 ص

مذكرة تفاهم بين هيئتى الدواء المصرية والرقابة على المنتجات الصحية بجنوب أفريقيا

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:51 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة