رئيس هيئة الأرصاد الجوية: تنظيم محاضرات علمية وثقافية للتوعية بتغير المناخ

كتب محمود راغب

قال اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن إنطلاق الموسم الثقافي الذى تستضيفه هيئة الأرصاد الجوية يأتي في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بضرورة الاهتمام بنشر الوعي الثقافي بأهمية الأرصاد الجوية وزيادة درجة المعرفة والإلمام بالمفاهيم الأساسية لعلوم الطقس والمناخ وقضية تداعيات التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما يشهده العالم حالياً من أحداث أثرت على حياة الأفراد والمنشأت في مختلف مجالات العمل.

وأضاف رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات له، أن التوعية بعلوم الأرصاد الجوية ستسهم في التعرف على الأساسيات التي يحتاجها الأفراد من أجل تعزيز القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة تلك التغيرات ومجابهتا بشكل فعال من خلال محاضرات علمية وندوات ثقافية بسيطة ومتخصصة تقام بمقر الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأطلقت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، الموسم الثقافى السنوى الذى تنظمه الهيئة بعنوان "المناخ والحياة "، وذلك بمقر الهيئة تحت رعاية وزارة الطيران المدني، والذى يعقد خلال الفترة من 22 أغسطس الجارى وحتى 24 أكتوبر 2023 والتى من المقرر انعقادها في يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

ويهدف الموسم الثقافى إلى تحقيق التكامل والتنسيق الدائم مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المصرية، وكذلك مناقشة الموضوعات المرتبطة بالتغيرات المناخية وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة، فضلًا عن تحقيق المشاركة الفعالة مع مرافق الأرصاد الجوية في جميع الدول العربية.

وتناولت أول أيام الموسم الثقافى محاضرة حول تاريخ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استعرضتها الدكتورة مروة سامى والدكتورة ريهام ربيع باحثين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ومحاضرة تحت عنوان حماية البيئة بين المبانى والمدن ألقتها الدكتورة هبة محروس عضو لجنة البيئة بنقابة المهندسين المصرية.

ويشمل الموسم الثقافي محاضرات علمية وفنية متخصصة تقدمها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أسبوعيا من خلال الحسابات الرسمية والمنصات الإلكترونية ومن داخل مقر الهيئة.

ويشارك في فعاليات الموسم الثقافي نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين من مختلف الدول العربية، ليبرز دور الأرصاد الجوية وأهميتها في الحياه، كما يهدف لنشر الوعي المعرفي والعلمي تجاه أهمية الطقس والمناخ وتأثيرهما في الحياة.

ويأتى الموسم الثقافى بتنسيق وبإشراف اللواء هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، ويتولى التنسيق والترتيب للمحاضرات فريق عمل من الهيئة يضم، الدكتورة زينب صلاح محمود، والدكتورة ريهام ربيع عبد الغنى، والدكتورة مروة سامى، والدكتورة أمانى حمدى، والدكتورة سالى محمود ، والدكتورة راندة غريب، والمهندسة وفاء عبد العال.