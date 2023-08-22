رئيس جامعة المنوفية يعقد لجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين"

المنوفية - محمد فتحي - محمود شاكر

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الشهرى للجنة المختبرات والأجهزة العلمية "أون لاين".

جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة: نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، وأيمن بدر مدير عام التخطيط.

أحاط رئيس الجامعة الأعضاء بأن الجامعة قامت بتسليم الختامي لوزارة المالية عن العام المالي 2022/ 2023، كما تم تمويل الجامعة بالربع الأول من بنك الاستثمار القومي للموازنة الاستثمارية عن العام المالي 2022/ 2023 خزانة وموارد ذاتية، وجاري تشكيل لجان المستحقات لصرف المستخلصات والمستندات التي لم يتم صرفها في خطة العام المالي الجديد.