رئيس "الوطنية للانتخابات": ندرس كل المقترحات الخاصة بتصويت المصريين بالخارج

كتب إبراهيم قاسم – تصوير: حسن محمد – فيديو: أسامة طلعت

قال المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تنظيم إجراءات نقل المواد والمستلزمات اللوجستية اللازمة للعملية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والبريد المصري، أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد سيساهم بشكل كبير في تسهيل نقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة إلى جميع المحافظات، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها الهيئة القومية للبريد والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع على مستوى الجمهورية، مضيفا بقيام البريد المصرى بأداء المهمة على أكمل وجه باستخدام امكانياتها الضخمة والمنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن الهيئة تعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكشف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن أنه سيتم تحديد موعد للإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.

وحول الاشراف القضائى على الانتخابات قال المستشار وليد حمزة بأن القضاة على اتم استعداد للاشراف على الانتخابات الرئاسية ولا يوجد اى نقص في عددهم موضحا بان الاشراف القضائى يعزز من نزاهة وشفافية الانتخابات حيث سيتم وضع قاضى على كل صندوق.

وعن انتخابات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوطنية للانتخابات بأنه يتم دراسة كافة المقترحات الخاصة باقتراع المصريين في الخارج حيث كان يسمح في السابق باستخدام البريد السريع في اقتراع الخارج وحاليا يتم دراسة كافة العقبات التي ظهرت وقت التطبيق واتخاذ الطريقة الأفضل لتصويت الخارج.