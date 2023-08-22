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رئيس الوطنية للانتخابات: نبحث توفير خدمة الاستعلام ووصول الناخب للجنته بالـ Gps

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:41 م
رئيس الوطنية للانتخابات: نبحث توفير خدمة الاستعلام ووصول الناخب للجنته بالـ Gps المستشار وليد حمزة
كتب الأمير نصرى

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أكد المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة المصرية في معاونة الهيئة الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية وأهمها الاستحقاق الرئاسي، مشيرًا إلى أن الغرض البروتوكول الموقع مع هيئة البريد، هو الاستفادة بالبنية التحتية والانتشار الواسع لهيئة البريد ومساعدتها في نقل الأجهزة والمهام المطلوبة قبل الانتخابات.
 
وقال خلال تصريحات تلفزيونية برنامج "من مصر" المذاع على قناة  cbc، مع الإعلامي جابر القرموطي، إن سيتم تقديم تيسيرات للنخابين بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المتبع سابقًا أن الناخب كان يدخل على الموقع الخاص للهيئة لمعرفة اللجنة الخاصة به، ولكن هذه المرة تحاول، وتبحث الهيئة استخدام تقنية حديثة، من خلال لجنته تتضمن الاستعلام ووصول الناخب للجان من خلال الـ"Gps".
 
كما أشار إلى انه سيتم تقديم تيسيرات لذوي الهمم، وتوفير لجان سهل الوصول لها وتقديم استعدادات خاصة بهذه اللجان.
 
وذكر أن إعلان نتيجة الإنتخابات الرئاسية من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أن كل مرشح رئاسي من حقه أن يكون له مندوب في اللجان الانتخابية.

المستشار وليد حمزة

الهيئة الوطنية للإنتخابات

الاستحقاقات الانتخابية

الاستحقاق الرئاسي

من مصر



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