رئيس الوزراء اليمني: استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه

ا ش ا

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الإثنين، أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن جماعة الحوثيين للحل السياسي.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ذلك جاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، في ضوء المستجدات الأخيرة، وفي ظل الجهود المبذولة من الحكومة اليمنية للاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها بموجب توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وتجاوز التحديات القائمة.

وأشاد مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، ببطولات وتضحيات القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني، الذين يتصدون للانقلاب الحوثي، وما يسطرونه بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة التي كانت العون والسند لليمن واليمنيين في تصديهم للحوثيين، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تضع في صدارة أولوياتها تقديم كل أوجه الدعم والإسناد للقوات المسلحة والمقاومة والقبائل في هذه المعركة المصيرية، وتقديم الرعاية للجرحى ورعاية أسر الشهداء تقديرًا للتضحيات التي قدموها من أجل عزة وكرامة الوطن وأبنائه.