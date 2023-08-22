رئيس اقتصادية قناة السويس: موانئ بورسعيد نجحت فى تموين 9 سفن بالوقود التقليدى

كتب مدحت عادل

احتفلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بعدد من الإنجازات والمشروعات المتعلقة بميناء شرق بورسعيد، وعلى رأسها نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر في العالم بميناء في شرق المتوسط، مما يعزز من أهمية الميناء في حركة التجارة العالمية ومجال الحاويات والذي أهل الميناء أن يشهد أول عملية تموين الأخضر في 18 أغسطس الجاري، مما يؤكد على قدرة الميناء لقيادة التحول الأخضر في الملاحة البحرية في العالم بما يتسق مع سياسة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال.

وخلال الاحتفال أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة نجحت في إضافة خدمة تموين السفن، وقد كان لموانئ بورسعيد رصيد كبير في هذا النجاح حيث شهدت موانئ غرب وشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية في عمليات تموين بالوقود التقليدي "الأحفوري" لعدد 9 سفن، حيث تم تزويد 3 سفن بميناء شرق بورسعيد بحوالي 750 طن من الوقود، كما نجح ميناء غرب بورسعيد بتزويد 6 سفن بحوالي 6660 طن من الوقود هذا وقد نجحت أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر " الميثانول" بميناء شرق بورسعيد 18 أغسطس الجاري وهي الأولى من نوعها بمصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

فيما أكد ألكسندر دول- Alexander Döll، نائب رئيس مجلس إدارة شركة OCI global أن الشركة كانت مصرة على إتمام عملية تموين السفينة بالوقود الأخضر داخل مصر باعتبارها الوجهة الأكثر فاعلية من حيث التكلفة والقابلية للتطبيق، كما أن مصر تستطيع أن تقدم خدمة بمعايير عالمية وبأعلى بروتوكولات السلامة، كما أشار إلى أن الشركة تحرص أيضاً على إنشاء أول محطة وقود صديقة للبيئة في العالم داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك لتعظيم الاستفادة من هذا التعاون المثمر وللمساعدة في جهود إزالة الكربون في مجال الملاحة البحرية العالمية.

كما أوضح بيوتر دبروسكي Piotr Dabrowski، رئيس المدير التنفيذي لشركة بينينسيولا Peninsula، أنه من المتوقع التوسع في الإمدادات داخل الميناء مع معدل نمو متوقع يصل إلى 25% سنوياً، كما أكد على الدعم والتعاون الذي يتم مع جميع السلطات المعنية والذي سمح لشركتي بيننسولا ومينرفا بتعزيز نشاط تموين السفن بالوقود، كما عبر عن استهداف التوسع في هذا النشاط ليشمل إمدادات السفن وتغيير الطواقم وإجراء الإصلاحات.

والجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أقامت هذه الاحتفالية اليوم بميناء شرق بورسعيد الذي احتل المركز العاشر على مستوى العالم في مجال تداول الحاويات، بمناسبة تدشين عقد التزام محطة حاويات 2 وعقد التزام محطة متعددة الأغراض، بالإضافة إلي الاحتفال بخدمة تموين السفن بالوقود التقليدي والوقود الأخضر، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وعدد من شركاء نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث حضر الاحتفال المدير التنفيذي لمجموعة محطات AP Moller ميرسك، ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للحاويات و رئيس مجلس إدارة شركة سكاي - Sky للموانئ، و نائب رئيس مجلس إدارة شركة OCI global، والمدير التنفيذي لشركة بينينسيولا – Peninsula.