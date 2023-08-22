خلافات الجيرة وراء إصابة شخصين في مشاجرة بالصف

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بإطلاق أعيرة نارية، وإصابة شخصين بمنطقة الصف، وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين، بسبب خلافات الجيرة، أدت إلى إصابة المجني عليهما، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بوقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة الصف.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (شخصين"مصابين برش خرطوش وكدمة") ، وطرف ثان (6 أشخاص - جميعهم مقيمون بدائرة المركز)، إثر خلافات بينهم بسبب الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار من بندقية خرطوش كانت بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول المشار إليها..

▪ عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.