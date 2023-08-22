حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرارات غلق الورش وضبط 67 مخالفة تموينية بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات المتابعة الميدانية بالأحياء والشوارع الرئيسية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق خطة الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتطبيق قرارات غلق الورش وفقًا لمواعيد الغلق الصيفية.



فى هذا السياق، تابعت الوحدات المحلية لمركزى سمالوط ومطاى، تنفيذ حملات على الورش للتأكد من الالتزام بالغلق فى تمام الساعة السابعة مساءً مع التنبيه على أصحابها بالتقيد بمواعيد الغلق الصيفية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف تلك القرارات.



وفى سياق متصل، تواصل الوحدات المحلية جهودها فى تنفيذ خطة ترشيد الطاقة الكهربائية بالشوارع والأحياء الرئيسية بالمدن والمؤسسات الحكومية، وخفض الإنارة العامة بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية والسلامة العامة، مع تكثيف حملات دورية وتفتيشية لفصل الإعلانات المضيئة والتأكد من التزام المحال العامة والتجارية بالاكتفاء بالإضاءة الداخلية وغلق إضاءة الواجهات، وكذلك غلق اللوحات الإعلانية واستخدام لمبات موفرة، وذلك فقًا لخطة الدولة لتوفير الطاقة فى ظل الظروف المناخية والارتفاع غير المسبوق فى درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

ومن جانب أخر ضبطت مديرية التموين بمحافظة المنيا 67 مخالفة خلال حملات تفتيشية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط62 مخالفة فى مجال المخابز البلدية تنوعت بين ( نقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تجارى )، إلى جانب ضبط 5 مخالفات فى مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، ذبح خارج المجازر، بيع سلع مجهولة المصدر)، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.