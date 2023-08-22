تنطلق بداية من سبتمبر.. تفاصيل الحملة الدولية لتنشيط السياحة بموسم الشتاء

كتب محمد أسعد

كشف عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، عن إطلاق حملة ترويجية دولية كبرى بداية من سبتمبر المقبل في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة في مصر، وذلك للترويج لموسم الشتاء القادم.

وأضاف، إن الحملة الجديدة لموسم الشتاء ستركز بالأساس على عدد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة لمصر على رأسها ألمانيا وإيطاليا وروسيا وبريطانيا وأمريكا وبولندا والتشيك والصين وأسبانيا.

وقال خلال تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أن الأدوات الترويجية المستخدمة في الحملة تختلف في كل بلد عن غيرها، كما أن الرسائل المستخدمة فيها تتناسب مع طبيعة سائحي كل دولة، ففي روسيا على سبيل المثال يتم التركيز أن الترويج للشواطىء الخلابة التي تتمتع بها مصر ورياضة الغوص، بينما يهتم السائح في فرنسا وإنجلترا وأمريكا على سبيل المثال بالأقصر وأسوان ورحلات النايل كروز فيتم إبراز ذلك فى الإعلانات الموجهة لتلك الدول، وهكذا.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار إلى أنه يتم إبراز أن مصر بلد نابضة بالحياة تشهد العديد من الفعاليات والمهرجانات المختلفة في مختلف محافظاتها، ولديها تنوع في المنتجات السياحية، وتتناسب مع جميع الأعمار والفئات، وتؤكد للسائح على أن "مصر تفوق توقعاتك" فهي لا تملك فقط آثار وحضارة وتاريخ.

وأكد القاضي استخدام كافة الوسائل التى تصل لقطاعات عريضة من الجمهور سواء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتليفزيون والراديو والإعلانات خلال الفعاليات المختلفة والإعلانات على محركات البحث ومنصات الحجز الإلكتروني، لدعوة السياح لزيارة مصر، مشيرًا إلى تنظيم مجموعة من الحملات الترويجية مع الشركات المنظمة للرحلات وشركات الطيران المختلفة.

وتحدث القاضى عن استغلال الأحداث التى يتابعها قطاعات عريضة من الجمهور كالسوبر الألمانى والدورس الإنجليزية لدعوة السياح لزيارة مصر.