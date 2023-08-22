تنسيق الجامعات 2023.. شروط الالتحاق ومميزات البرنامج الطبى EMP بجامعة عين شمس

كتب محمود راغب

تقدم جامعة عين شمس حزمة من البرامج الجديدة المتميزة فى مختلف المجالات والتخصصات (البرامج الطبية – البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات – البرامج التجارية – برامج اللغات والترجمة – برامج علمية، وغيرها ) والتى تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.

ومن بين الكليات التى تحرص على تقديم برامج جديدة لطلابها لمواكبة احتياجات سوق العمل، تأتى كلية الطب بجامعة عين شمس، والتى تقدم برنامج مميز وهو البرنامج الطبى الموسم EMP والذى يصل عدد ساعات الدراسة فيه لـ 215 ساعة.

- شروط الإلتحاق بالبرنامج:-

1- أن يكون الطالب تقدم إلى مكتب التنسيق (المصرى)، وأن ترشيحه إلى احدى كليات الطب البشرى المصرى الحكومى

2- أن يكون الطالب قد تخطى اختبارات القبول الخاصة بالبرنامج والتى تتضمن ) اختبار اللغة الإنجليزية / مهارات الحاسب الآلى / السمات الشخصية / التحدث باللغة الإنجليزية.

- فرص التوظيف التى يقدمها البرنامج لسوق العمل: -

إعداد كوادر طبية على مستوى عالى من الكفاءة العلمية على المستوى المحلى والعالمي.

وتتميز البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس، بتقديم تعليم عالى الجودة فى تخصصات غير نمطية ونظام دراسى حديث لاستهداف خريج متميز، وتلك البرامج تمثل نموذج فى التعليم يتبع بشكل رئيسى معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهى بمثابة نواة لنموذج فريد لتطوير العملية التعليمية والموارد المالية بالجامعات.

كما تتيح هذه البرامج فرصة دمج أكثر منتخصص فى المجال الذى يتلقاه الطالب، علاوة على اعتمادها على الجوانب العملية بشكل أكبر من الجانب النظري.

وعلى الطالب الراغب فى الالتحاق بتلك البرامج أن يجتاز اختبارات القبول المطلوبة ببعض البرامج أو الحصول على درجات محددة فى المواد المؤهلة للالتحاق بتلك البرامج للإقبال الكبير على برامج الجامعة حرصا على جودة مخرجاتها بما يتوافق مع سوق العمل.

وتنتهج الجامعة خطط تسويق علمية لبرامجها وخدماتها العلمية والتعليمية فى دول الخليج العربى وإفريقيا وفقا لرؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها 2030 واستراتيجية وزارة التعليم العالى نحو استهداف تدويل التعليم العالى لاجتذاب الطلاب المصريين والوافدين المستهدفين مما يؤثر بالإيجاب على خطط تنمية الدولة.