تنسيق الجامعات 2023.. تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة بموقع التنسيق

كتب محمد صبحى

يواصل مكتب التنسيق للقبول بالجامعات ، اليوم الثلاثاء، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتى يوم الخميس الموافق 31/8/2023 بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.

وكان مكتب التنسيق أكد أنه أجل توفير خدمة متميزة تم التأكيد على استمرار التيسيرات المقدمة لأبنائنا الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والتي تشمل ما يلي:-

• فتح فرع جامعة الإسكندرية لصرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة ومقره المدينة الجامعية للبنات – عزبة سعد – سموحة، لخدمة أبناء محافظة الإسكندرية والوجه البحري بصفة عامة.

• فتح فرع جامعة أسيوط لصرف وقبول أوراق طلاب نفس الشهادات، ومقره بمبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية لخدمة أبناء محافظة أسيوط والوجه القبلي بصفة عامة.

• وذلك بالإضافة للمكتب الرئيسي بالقاهرة – بمقر إدارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

• الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية السودانية والثانوية الليبية يتم صرف وقبول الأوراق بالنسبة لهم بمقر المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

• يتم سداد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق عن طريق دفع حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة وذلك علي الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778)، حيث سيتم استلام رقم الدخول والرقم السري بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية علي موقع التنسيق الالكتروني:www.tansik.digital.gov.eg.

• يتم حضور الطالب إلي المكتب الرئيسي أو أي من فرعيه مرة واحدة فقط عند تسليم الشهادات الأصلية بالإضافة إلي نسخة من البيانات الأساسية وكشف المواد والدرجات الخاصة بكل مادة وبيان رغبات الطالب لاستلام المظروف وتسليم أصول الاوراق والشهادات بذات اليوم.

فيما يواصل الطلاب تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكترونى.