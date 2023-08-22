تفاصيل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد × أرقام

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .
وينشر اليوم السابع خلال السطور التالية تفاصيل تطوير البنية الأساسية بالسكة الحديد × أرقام
تطوير المزلقانات :
تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .
تجديدات وصيانة السكة :
تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح .
جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح .
تطوير المحطات :
تم الإنتهاء من تطوير عدد 364 محطة .
تم الإنتهاء من تطوير عدد 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .
تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :
تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .
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