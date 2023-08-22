تفاصيل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد × أرقام

كتب سيد الخلفاوى

يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

وينشر اليوم السابع خلال السطور التالية تفاصيل تطوير البنية الأساسية بالسكة الحديد × أرقام

تطوير المزلقانات :



تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .

تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح .

جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح .

تطوير المحطات :



تم الإنتهاء من تطوير عدد 364 محطة .

تم الإنتهاء من تطوير عدد 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :



تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .