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تفاصيل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد × أرقام

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:33 ص
تفاصيل تطوير البنية الأساسية للسكة الحديد × أرقام السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

 

وينشر اليوم السابع خلال السطور التالية تفاصيل تطوير البنية الأساسية بالسكة الحديد × أرقام 

تطوير المزلقانات :
 

تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .

تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح .

جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح .

 

تطوير المحطات :
 

تم الإنتهاء من تطوير عدد 364 محطة .

تم الإنتهاء من تطوير عدد 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .

 

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد :
 

تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .


السكة الحديد

المزلقانات

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قطارات السكة الحديد



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