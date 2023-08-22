تفاصيل الدراسة بكلية الاقتصاد والسياسة باللغة الإنجليزية فى جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تعتبر كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ب جامعة الإسكندرية من أحدث الكليات بالجامعة والتى تم إنشاؤها مؤخرا واستطاعت تخريج دفعات مميزة من الدفعات الأولى وأسست قسم اللغة الإنجليزية الخاص بها مع نشأة الكلية عام 2014 بهدف توفير المتخصصين المتميزين في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى القطر المصري والمنطقة العربية والعالم أجمع لكي يسهوا بصورة إيجابية في سوق العمل وفي تطوير البحث والتحليل العلمي في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية بما واكب التطورات العلمية المستحدثة.

ويعتبر برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية يقوم برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بتوفير متطلبات الالتحاق ببرنامج الدراسة باللغة برات تعليمية كثيرة ومتنوعة للطلاب الذين يسعون للحصول على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية (أحدهما الخصص رئيسي والآخر فرعي بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية من أجل إعداد الأوراق المطلوبة للالتحاق به.

ووضعت جامعة الإسكندرية قواعد وشروط للالتحاق بالبرنانج منها ان يكون الخريجين على درجة عالية من الكفاءة، أصل شهادة الثانوية العامة ، صورة بطاقة الترشيح أصل شهادة الميلاد بالعلامة المالية الدراسة من خلال كتب يتم تدريسها في الجامعات الأمريكية والأوروبية، حيث يتم استيرادها خصيصا لطلبة البرنامج، بما يسهل عملية معادلة المواد عند السفر لاستكمال الدراسة والعمل بالخارج و العديد من المزايا المعرفية والتدريبية التي يمكن الاستفادة منها في دراسة مجال.

كما تتطلب عدد 6 صور شخصية ، صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع) 6 صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأصل للاطلاع) أصل المخافر الرياضي (إن وجد) نموذج 2 جند و جند (للطلاب الذكور) المصروفات الدراسية: شرط اللغة الإنجليزية تروح المصروفات ما بين 17 ألف الي 20 ألف جنيه وتدفع على قسطين: بداية فصل الخريف وبداية فصل الربيع و لا يوجد امتحان قبول للالتحاق بالبرنامج، والحد الأدنى الدرجة الطالب في اللغة الإنجلزية كشرط للالتحاق بالبرنامج: اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى: 5/45 درجة. اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية 4/36 درجة. يمكن للطلاب الحاصلين على أقل من الحد الأدنى التقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج، على أن يكون قبولهم مشروطا بالوصول لعدد الطلاب المسوح به داخل البرنامج.

ويعتبر التخصص باللغة الإنجليزية يتيح للطالب مزايا تنافسية في سوق العمل كما ان للطالب فرصة الالتحاق بمنحة جامعة شيكاغو.

نشأه الكلية.

وتعد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية هى احدى الكليات الوليدة الواعدة والتى انشأت بمقتضى قرار مجلي الوزارء فى عام 2014 وبدأت الدراسة بها رسميا فى العام الجامعي 2014/2015 وخرجت عدة دفعات كما انها اضم متخصصين فى الاقتصاد والعلوم السياسية.

وعلى الرغم من حداثة الكلية الا انها تمتد جذورها بجامعة الإسكندرية الى اربعينات القرن الماضى بعد تأسيس التخصص فى رحاب كلية التجارة كشعبة متخصصة فى الاقتصاد والعلوم السياسية والذى تم تأسيسه عام 1955.

وتستقبل الكلية في مرحلة البكالوريوس سنوياً نحو 550 طالباً أو ما يزيد قليلاً، يلتحق ثلثاهم تقريباً بقسم التعليم باللغة العربية، والثلث الباقي بقسم التعليم باللغة الإنجليزية. وفي المستوى الثاني يتفرعون بين تخصصي الاقتصاد والعلوم السياسية. وقد تم اعتماد لائحة دراسية جديدة بدأ العمل بها العام الجامعي 2019 /2020، وهي لائحة تتميز بميزتين بالغتي الأهمية هما:

الأخذ بنظام الساعات المعتمدة واعتماد فكرة التخصص الفرعي بحيث يصير للطالب عند تخرجه تخصص رئيسي وآخر فرعي، فخريج قسم الاقتصاد سيكون لديه تخصص فرعي في العلوم السياسية، وخريج العلوم السياسية يكون لديه تخصص فرعي في الاقتصاد.