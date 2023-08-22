"تعليم القاهرة" توجه مدارس الثانوى باستقبال ملفات الخدمات وعدم تأجيله دون سبب

كتب سيد الخلفاوى

عقد ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعاً بمديرى التعليم الثانوي بجميع الإدارات التعليمية، وفقاً لتوجيهات أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، وزينب عبد الفتاح، وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية.

وتم التنبيه على المدارس بضرورة إستقبال ملفات الخدمات وعدم تأجيله دون إبداء سبب مقنع، وضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى للصفوف الثلاثة بجميع مدارس الإدارة والتواصل مع المديرية أول بأول لإزالة العقبات إن وجدت .

كما وجه بضرورة الإسراع بعمل سجلات المدرسة وتجهيزها وتحديثها للعام الدراسي الجديد مع الإهتمام بسجل للقرارات الوزارية والتنبيه على مديرى المدارس بضرورة تفعيله

وكذلك البدء في حصر العجز والزيادة بالمدارس، والتأكد من ظهور نتيجة الدور الثانى وإعلانها بالمدارس، والتأكد من وجود مستند ترشيح الطالب إلكترونياً بملف التقديم بجميع مراحل التنسيق .

ووجه بعمل قاعدة بيانات جديدة شاملة للتعليم الثانوي بداية من ٢٠٢٣/١٠/١، على أن تحدث بداية كل شهر ميلادى وإعلان تعديلات التعليم الثانوي شاملة ( مدارس ، مديرين ، طلاب )

وتم فتح باب الحوار والمناقشة والرد على كافة التساؤلات وتذليل كافة العقبات أمام الجميع