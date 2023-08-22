"تعليم القاهرة": امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة مرت بهدوء وانتظام

كتب سيد الخلفاوى

أكدت غرفة عمليات تعليم القاهرة منذ انعقادها برئاسة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية ، أن الإمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، منذ بدايتها وحتى إنتهاء اليوم تمت بهدوء ونظام ، حيث ادى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادتى الإقتصاد والإحصاء

وتابعت زينب عبد الفتاح، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية صباح اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات تعليم العاصمة لمتابعة إمتحانات الثانوية العامة ( دور ثان )، كما تابعت التواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، والتواصل الدائم لحظة بلحظة ، لحل أى مشكلة قد تطرأ لضمان حسن وسير وانتظام الإمتحانات داخل اللجان ، بحضور ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، أدى الطلاب السبت 19 أغسطس الحالى الامتحانات فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية، و الأحد 20 أغسطس اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والإثنين 21 أغسطس الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، والثلاثاء 22 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء 23 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 24 أغسطس اللغة الأجنبية الأولى،والسبت 26 أغسطس الكيمياء والجغرافيا، والأحد 27 أغسطس الديناميكا والاثنين 28 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع والثلاثاء 29 أغسطس الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.