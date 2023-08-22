تعرف على شروط الالتحاق بمدرستى "ابدأ للعلوم التقنية" بالقاهرة ودمياط

كتبت : أماني سمير

وقعت المبادرة الرئاسية "ابدأ" بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير عدد من مدارس التعليم الفني والتقني بكل من مدينتي بدر ودمياط، حيث تم إطلاق المدارس الوطنية للعلوم التقنية #NTSS، وذلك طبًقا للمعايير الدولية بمختلف أنحاء الجمهورية في المجالات والتخصصات ذات الأولوية للدولة المصرية، والتي يحتاجها سوق العمل.

كما تم البدء في تطوير مدرسة سميرة موسى الصناعية بنات وتحويلها إلى اسم مدرسة "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلي تطوير المدرسة الثانوية العسكرية للصناعات المعدنية، وتحويلها إلى مدرسة أيضا الي اسم "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية "، في مجالي الخدمات اللوجستية وإصلاح وصيانة السفن.

وللتقديم بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر، يجب توفر الآتى:

١- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

٢- كما يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، والسويس. لن يتم توفير إقامة للطلاب.

٣- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

أما الالتحاق بمدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط, يجب توفر الآتى:

١- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، وألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

٢- كما يتاح التقديم للبنين فقط من محافظات دمياط، وبورسعيد، والدقهلية، والإسكندرية، والسويس. لن يتم توفير إقامة للطلاب.

٣- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2023.

إذا كنت ترغب/ى بالتقديم على الالتحاق بإحدى المدرستين ،يرجى عمل مسح لكود الQR الموجود أسفل الصورة للدخول على رابط الموقع الخاص بالتقديم.

https://ebda.com.eg/