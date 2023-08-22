تعرف على تفاصيل مشروع حماية قلعة قايتباي من التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إنه يتم تنفيذ مشروع لحماية قلعة قايتباي بالإسكندرية من التغيرات المناخية، مشيراً إلى أنه كان هناك نحر يحدث فى منطقة القلعة مع ارتفاع سطح البحر، ومع مرور فكان لا بد من حمايتها وبالفعل أنفق عليها مليارات الجنيهات.

‎يشار إلى أنه يتم تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة لجذب وتنشيط الاستثمارات السياحية من خلال إنشاء حائط أمواج بطول 520 مترا، وإنشاء مرسى بحرى بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 متر ولسان حجري بطول 30 متر وتغذية بالرمال.

‎أضاف سويلم أن التغيرات المناخية لها سيناريوهات عديدة ، وحتى العلماء مختلفين عليها، نحن نعمل على الفترات التى نراها ومنفذ حمايات ومصدات للامواج وانواع أخرى غاطسة تحت المياه تحمى الشواطىء ونعمل من خلال المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وهو أحد المراكز الهامة جدا فى أفريقيا والشرق الأوسط يعمل على التغيرات المناخية ولديهم نماذج ويتم التنسيق بين التنفيذيين والباحثين لحل المشاكل .

كما يتم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى 69 كم في 5 محافظات ساحلية هى “بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة”، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ أعمال الحماية قبل نهاية العام الحالى ، كما يشتمل المشروع على إقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة ، كما يشتمل المشروع على عمل خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط ، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية ، ومن المنتظر الإنتهاء من تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية قبل نهاية عام 2025.