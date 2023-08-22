تاون جاس تؤسس أول فرع خارجى بالسعودية كخطوة للتوسع فى الأسواق الخارجية

كتبت مروة الغول

استثماراً للخبرات المتراكمة لشركات قطاع البترول والغاز الطبيعى المصرية فى تنفيذ المشروعات والأنشطة المتخصصة، والتى أسهمت فى كسب ثقة ومصداقية العملاء فى الدول العربية والأسواق الخارجية فيما تقدمه من أداء متميز وخبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات فى مجالات عملها، انتهت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن (تاون جاس)، أحد اهم اذرع قطاع البترول والغاز فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنشآت والمنازل، من تأسيس أول فرع خارجى لها بالمملكة العربية السعودية.

وتأتى تلك الخطوة فى إطار استراتيجية طموحة لقطاع البترول والغاز يدعمها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية للتوسع والانتشار وزيادة حجم الأعمال لشركاته المتخصصة فى الدول العربية والأسواق الخارجية، خاصة التى تشهد نموا كبيرا وحركة تطور فى تنفيذ المشروعات والبنية التحتية كالمملكة العربية السعودية، مما يمثل فرصا للشركات لزيادة حجم الاعمال خاصة ان شركات المشروعات بقطاع البترول لها تواجد ملموس فى السوق السعودية وتسهم فى اعمال تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية فى قطاع الطاقة.

ويعكس انشاء الفرع الجديد بالمملكة حرصها على مشاركة الشركات المصرية المتخصصة من قطاع البترول والغاز استنادا لخبراتها وتميز كوادرها وسابقة اعمالها الناجحة فى تنفيذ المشروعات.