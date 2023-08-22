تأجيل محاكمة قاتلة طفلها بالشرقية لجلسة الغد

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهى أجزاء منها، وذلك إلى جلسة غدا الأربعاء؛ للإطلاع على تقرير اللجنة الخماسية من أساتذة الطب النفسي المكلفة بفحص المتهمة وبيان مدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت فى جلستها الماضية عرضها على لجنة خماسية لفحصها ومدى مسؤوليتها عن الجرم الذي ارتكبته والباعث وراء الجريمة.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، المقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنها في يوم 26 أبريل الماضي، وبدائرة مركز فاقوس، قد قتلت ولدها الطفل المجني عليه سعد م س، عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمة قد عقدت العزم وبيتت النية على قتل طفلها المجني عليه، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مُطلقها، وأعدت لذلك عصا فأس كانت بمسكنها وغلقت منافذه.

وانفردت المتهمة بالمجنى عليه مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.