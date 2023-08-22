بشائر الخير.. تفاصيل الكشف البترولى الجديد بمنطقة جيسوم بإنتاج 23 ألف برميل

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة كايرون Cheiron تحقيق كشف بترولى جديد في منطقة امتياز جيسوم - طويلة غرب في خليج السويس، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بالكشف البترولى الجديد وكانت كالتالى:

1- تم تحقيق الكشف من خلال البئر الاستكشافي شمال جيسوم الشمالى GNN-11.

2- صادف البئر 165 قدمًا من صافي الطبقات الرأسية عالية الجودة في تكوين النوبة وترجع إلى ما قبل العصر الميوسين وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على تكوين النوبة الحامل للزيت الخام في منطقة الامتياز، ويتواجد الخزان الرئيسى المنتج بالحقل فى تكوين نوخل.

3- تم حفر البئر من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر والتي تم تركيبها مؤخرًا فى حقل شمال جيسوم الشمالى وتم وضع البئر بنجاح على الإنتاج بمعدل يزيد عن 2500 برميل يوميًا.

4- نتيجة للبئر الجديدة وبرنامج الحفر الناجح الذى تم اجرائه حتي الآن في الحقل، بلغ إجمالي إنتاج الزيت الخام حوالى 23 ألف برميل يومياً مقارنة بنحو 4 آلاف برميل يومياً قبل تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى.

5- البئر هى رابع بئر يتم الانتهاء منه من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر.

6- الجدير بالذكر أنه يمكن حفر 3 آبار أخرى من خلال تسهيلات الإنتاج المبكر وسيتم استخدامها لاستكمال المرحلة الحالية من برنامج الحفر الاستكشافى وتنمية منطقة الامتياز.

7- تتم إدارة العمليات بالحقل من قبل شركة بتروجلف مصر المشتركة، نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50% والشركاء كايرون- بيكو وكوفبيك 50%.

8- بالإضافة إلى ذلك، تخطط كايرون وكوفبيك لحفر عدد إضافى من الآبار الاستكشافية فى منطقة الامتياز والتوسع فى نشاط تنمية حقل شمال جيسوم الشمالى GNN.