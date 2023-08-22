

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، بالعاصمة طهران، رئيس المجلس الشعبي الجزائري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيران منذ أمس.



وبحسب بيان المجلس الجزائري، جرت محادثات بين الطرفين، تطرقا خلالها إلى العلاقات بين البلدين، خاصة ما شهدته مؤخرا من ديناميكية دبلوماسية، كانت آخرها زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى إيران.



وفي هذا الصدد، أشار وزير الخارجية الإيراني إلى المحادثات التي أجراها مع نظيره الجزائري، والتي كانت في صلب الاهتمامات المشتركة للبلدين، خاصة في ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية في ظل رغبة البلدين لتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



كما ركز إبراهيم بوغالي على العلاقات البرلمانية وتعزيزها، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تندرج في إطار تبادل الخبرات والتجارب البرلمانية؛ بما يعزز المواقف المشتركة والمواقف من القضايا الإقليمية والدولية بما يتماشى مع المبادئ القائمة على الاحترام ومناصرة القضايا العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين، كما تقوم على مبدأ الحوار والتعايش السلمي وحل النزاعات بعيدا عن استعمال القوة.