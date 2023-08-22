اليوم السابع
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اليوم.. انطلاق ملتقى تجهيز الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية بمعهد إعداد القادة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 02:00 ص
اليوم.. انطلاق ملتقى تجهيز الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية بمعهد إعداد القادة جامعة سوهاج - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يطلق معهد إعداد القادة اليوم الثلاثاء، ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية بالتعاون مع جامعة سوهاج والذي يعقد تحت شعار "مستقبل أفضل" برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة.
 

يتضمن الملتقى محاضرات متنوعة تسهم فى التوعية بأسس الأمن القومى المصري، وكيفية محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الأفكار الغير سوية، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعى لخدمة الجامعة والمجتمع ككل، وكذلك التعرف على لائحة الإتحادات الطلابية ودورها فى بناء وعى الطالب، بجانب عقد ورش العمل، وتنظيم زيارات للمشروعات القومية بمحافظة سوهاج.

 

كان الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة قد أكد على أن هذا الملتقى يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل شبابى نعتمد عليه فى جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وبناءًا على تعليمات وزير التعليم العالى والبحث العلمى نحو تنفيذ رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية ودورها فى خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية.

 

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو توحيد الرؤى والمفاهيم فى ممارسة الأنشطة الطلابية وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة فى الأنشطة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات.


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