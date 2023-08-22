اليوم.. انطلاق ملتقى تجهيز الطلاب للمشاركة بالأنشطة الطلابية بمعهد إعداد القادة

يتضمن الملتقى محاضرات متنوعة تسهم فى التوعية بأسس الأمن القومى المصري، وكيفية محاربة ومواجهة الفكر المتطرف، ومحاربة الأفكار الغير سوية، والتعرف على دور الأنشطة الطلابية فى بناء شخصية الطالب الجامعى لخدمة الجامعة والمجتمع ككل، وكذلك التعرف على لائحة الإتحادات الطلابية ودورها فى بناء وعى الطالب، بجانب عقد ورش العمل، وتنظيم زيارات للمشروعات القومية بمحافظة سوهاج.

كان الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة قد أكد على أن هذا الملتقى يأتى فى إطار اهتمام القيادة السياسية لإعداد وتأهيل جيل شبابى نعتمد عليه فى جميع المجالات لتحقيق التنمية المستقبلية، وبناءًا على تعليمات وزير التعليم العالى والبحث العلمى نحو تنفيذ رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى وعلى مبادئها القائمة على الريادة والإبداع للجامعات المصرية ودورها فى خدمة المجتمع والأنشطة التنموية والطلابية فى مختلف الأقاليم الجغرافية بالجمهورية.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن الهدف من إقامة هذا الملتقى هو توحيد الرؤى والمفاهيم فى ممارسة الأنشطة الطلابية وحث طلاب الفرق الأولى على المشاركة فى الأنشطة الطلابية وانتخابات اتحادات الطلاب، وإعداد قادة قادرين على مواكبة المستجدات.