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الوطنية للانتخابات: الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 01:27 م
الوطنية للانتخابات: الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة المستشار وليد حمزة - رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب سمير حسنى

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قال المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الهيئة القومية للبريد يهدف إلى تنظيم وتسهيل عمليات نقل المواد والمستلزمات اللازمة للعملية الانتخابية داخل مصر، كاشفًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات أخري بالدولة بهدف الاستفادة من إمكانياتهم لخدمة العملية الانتخابية.

أضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات لـ"اكسترا نيوز"، نعكف على استكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

كشف "حمزة" عن الإعلان قريبا عن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن، مشددا على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستعقد تحت الإشراف القضائي.


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