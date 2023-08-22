الوحيدة بالعالم.. ميلاد زرافة "غير مرقطة" فى ولاية تينيسى الأمريكية.. فيديو

وكالات

في واحدة من أكثر الظواهر ندرة بعالم الحيوان، ولدت زرافة غير مرقطة يعتقد أنها الوحيدة في العالم بهذا الشكل.

واستضافت حديقة حيوان برايتس في ولاية تينيسي الأمريكية ولادة الزرافة الأنثى يوم 31 يوليو الماضي، وتتميز بلون بني موحد من دون البقع المميزة لمظهر الزرافات المعروف.

وحسب الحديقة، يبلغ طول الزرافة 182 سنتيمترا، وتعيش تحت رعاية أمها وموظفي الحديقة.

A zoo in Tennessee says it has welcomed a rare spotless giraffe. Brights Zoo is holding a contest to name the baby 🦒 pic.twitter.com/1H9LvATHFx — CBS News (@CBSNews) August 21, 2023

ومن النادر جدا أن تولد الزرافات بلون موحد من دون مظهرها المزركش المميز.

يحتوي الجلد أسفل البقع على نظام للأوعية الدموية يسمح للزرافات بتنظيم درجة حرارتها، كل زرافة تمتلك نمطا فريدا من البقع لا تماثل غيرها، في خاصية أشبه بالبصمة، ويعتقد الباحثون أن هذه الأنماط تورث من الأم.

وحسب موقع سكاى نيوز، قالت حديقة حيوان برايتس إنها تأمل أن تساعد الولادة غير العادية في تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الزرافات في العالم.

يشار إلى أن "أطول حيوان في العالم" مهدد بتآكل موائله في إفريقيا، وكذلك بسبب الصيد الجائر غير المشروع.

وقال توني برايت مؤسس حديقة حيوان برايتس "التغطية الدولية لزرافتنا الصغيرة غير المزركشة سلطت الضوء على ضرورة الحفاظ على هذه المخلوقات".

وأضاف: "إنها تنزلق بصمت نحو الانقراض، مع فقدان 40 بالمئة من أعداد الزرافات البرية في العقود الثلاثة الماضية فقط".

وأعلنت حديقة الحيوان عن مسابقة للجمهور لتسمية الزرافة الجديدة، وتضم القائمة القصيرة للأسماء المقترحة "كيبيكي" التي تعني "فريد" باللغة السواحيلية، و"فريالي" وتعني غير طبيعي، و"شاكيري" تعني أنها "الأجمل"، فضلا عن "جميلة".