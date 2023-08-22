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الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض نماذج محررات محاضر العملية الانتخابية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:56 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات تستعرض نماذج محررات محاضر العملية الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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عقد مجلس ادارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة اجتماعا لاستكمال الاستعدادات اللوجيستية والترتيبات الخاصة بإجراء الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وناقش اعضاء مجلس ادارة الهيئة مسألة "الحبر الفوسفوري" الذي سيُستخدم خلال العملية الانتخابية، من حيث الكميات المطلوب توفيرها منه ، وأهم المواصفات الفنية الواجب توافرها فيه، باعتباره من بين الضمانات المتعددة لسلامة عملية الاقتراع، إلى جانب ضرورة الالتزام الكامل بالشروط الصحية لكافة مكوناته حرصا من الهيئة على الناخبين.

كما استكمل المجلس مناقشاته في شأن القرارات المنظمة الواجب إصدارها أو تفعيلها استعدادا للاستحقاق الانتخابي المقبل، وكذا التصورات الخاصة بالجدول الزمني للانتخابات في ضوء أحكام الدستور والمواقيت التي حددها في هذا الشأن.

 


الهيئة الوطنية للانتخابات

الانتخابا

الانتخابات الرئاسية



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