اليوم السابع
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المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس: كنت بدافع عن نفسي

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 04:00 ص
المتهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس: كنت بدافع عن نفسي حبس متهم_ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف عامل متهم بالشروع في قتل سائق بأبو النمرس بارتكاب الجريمة عقب القبض عليه، وأدلى باعترافات تفصيلية كشف فيها عن سبب الحادث، وذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين السائق المجني عليه، متعلقة بأجرة التوصيل، وتطورت المشادة إلى مشاجرة، أشهر خلالها سلاحا أبيضا، واعتدى على السائق،  مما أدى إلى إصابته. 
 
وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، مؤكدا أنه لم يخطط لارتكاب الجريمة  وأنه كان يدافع عن نفسه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة التي قررت حجزه على ذمة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة أحد الأشخاص بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن مشاجرة نشبت بين عامل وسائق، بسبب الخلاف على أجرة التوصيل، مما دفع العامل للاعتداء على السائق بسلاح أبيض وإصابته.  
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

مشاجرة

إصابة سائق

أبو النمرس

امن الجيزة



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