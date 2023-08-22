المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع بنسبة 1.1% بمنتصف التعاملات مدفوعًا بسهم "الشرقية"

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 800 مليون جنيه، وقاد صعود المؤشر الرئيسي سهم الشرقية-إيسترن كومباني الذي ارتفع بنسبة 8.49% بعد تلقي المساهم الرئيسي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عرض الاستحواذ.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 18108 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 21930 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 7594 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3707 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 5444 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.20% ليصل إلى مستوى 5566 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: الشرقية-إيسترن كومباني، والمشروعات الصناعية والهندسية.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 275 ألف سهم، 12.5 ألف سهم، 50 ألف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 500 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأهلي للتنمية والاستثمار 50 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والبنك التجاري الدولي (مصر)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 36.7 ألف سهم، 54.1 ألف سهم، 100 ألف سهم، 1000 سهم، 12.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 1951 سهم، 1656 سهم، 140 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة سبيد ميديكال 9.2 مليون سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية بتعيين المهندس أحمد محمود محمد السيد، رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.