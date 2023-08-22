اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:09 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

القابضة الكيماوية تتلقى عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة من الشرقية-إيسترن كومبانى

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:26 ص
القابضة الكيماوية تتلقى عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة من الشرقية-إيسترن كومبانى سجائر- أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد تلقت عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها والبالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية، وجاري دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، منوهة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.
 
أوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.

الشرقية

إيسترن كومباني

بيع حصة الشرقية

القابضة للصناعات الكيماوية

اخبار البورصة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة