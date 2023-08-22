القابضة الكيماوية تتلقى عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة من الشرقية-إيسترن كومبانى

كتب هانى الحوتى

قالت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قد تلقت عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها والبالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية، وجاري دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، منوهة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.

أوضحت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أن بيع حصة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بشأن برنامج طرح الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتنشيط التداول بالبورصة المصرية، وتعزيز فرص الاستثمار والاستفادة من عوائد طرح الأسهم في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة.