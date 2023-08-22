اليوم السابع
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الطب البيطرى: تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 11:38 ص
الطب البيطرى: تحصين 21 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع تحصين الماشية - ارشيفية
كتبت أسماء نصار

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‎أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الجيزة الانتهاء من تحصين 20 الف و 955 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وإطلاق قافلة علاجية مجانية بمركز العياط، بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بالقاهرة.
 
يأتى ذلك فى اطار الحملة القومية الثانية فى العام الحالى التى انطلقت فى جميع محافظات الجمهورية، منتصف الشهر الماضى وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضيّ الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع 
 
وتعمل الحملة من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت حيث يتم مناشدة المربين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظاً على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقاً للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة وضروة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم في حالة نفوق الحيوان أو سرقته.
 
ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.
 
وأضاف "صابر" أنه خلال الحملة يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

بيطرى الجيزة

تحصين الماشية

الحمى القلاعية

الوادي المتصدع



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