الصداع ينذر بخطر الإصابة بالأورام الخبيثة بالدماغ

كتبت رانيا عامر

من المعروف أن سرطان الدماغ ليس له أعراض واضحة في مراحله الأولى، خاصة أورام الدماغ، ويكتشف المريض تلك الأعراض في فترة متأخرة من انتشار المرض وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "إزفيستيا".

ومن جانبه أوضح الدكتور ألكسندر سيرياكوف، أخصائي الأورام، الأعراض التي يجب الانتباه لها وعدم تجاهلها من أجل أكتشاف الإصابة بالأورام الخبيثة في بداية انتشارها، وسيعرض في التقرير التالي الأعراض التى يجب على الجميع عدم تجاهلها.

أعراض يجب ألا تتجاهلها عن الأورام الخبيثة:

وتابع الأخصائي: "يعتبر الصداع أول الأعراض وأكثرها انتشارًا لورم خبيث في الدماغ، والسمة المميزة له هي حدوثه أو اشتداده في النصف الثاني من الليل أو قرابة الصباح، وكذلك أثناء حالات الإجهاد والجهد البدني، وتتجلى هذه الأحاسيس في شكل ألم خفيف أو متقطع أو ضاغط، لذلك في حالة ظهور مثل هذه الأعراض، يجب على الشخص استشارة الطبيب".

ووفقًا له، يمكن أن يكون التقيؤ من الأعراض الأولى لورم الدماغ وخاصة عندما يظهر في الصباح بالتزامن مع الصداع. وهذا الشعور غير مرتبط بتناول الطعام ولا يصاحبه غثيان، وعند الأطفال قد يظهر بمعزل عن الأعراض الأخرى.

كما أشار الاخصائي إلى أن الاضطرابات العقلية، مثل ظهور مشكلات في الذاكرة والتفكير والإدراك والتركيز تشير إلى علامات الأورام الخبيثة في الدماغ أيضًا، ويمكن أن يواجه المرضى صعوبة في تحديد مكان وجودهم والوقت، ويصبح المصاب عصبيًا وعدوانيًا.

كما يمكن اعتبار النوبات التشنجية مثل الصرع من بين الأعراض الأولية الواضحة، لأن ظهورها من دون سبب واضح لأول مرة بعد بلوغ سن العشرين يجب أن تقلق الشخص، بالإضافة إلى ظهور مشكلات في الرؤية مصحوبة بالضبابية وظهور الذباب أمام العينين في المراحل المبكرة أيضًا، ويمكن أن تنخفض حدة البصر.