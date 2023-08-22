السيطرة على مشاجرة داخل مستشفى فى إمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة داخل إحدى المستشفيات بإمبابة، بسبب خلاف بين أسرة مريض والعاملين بالمستشفى على رعايته، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بنشوب مشاجرة داخل إحدى المستشفيات في منطقة إمبابة، توجهت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن مشادة نشبت بين أفراد من أسرة مريض، وبعض العالمين بالمستشفى، متعلق برعاية المريض، تطورت إلى مشاجرة.

وتحفظ رجال المباحث على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.