الرى: دراسة التغذية بالرمال فى 9 مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تغير المناخ

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ميكي فان جينكن المبعوث الهولندي الخاص للمياه المعين حديثا بحضور هينك أوفينك المبعوث السابق للمياه على هامش مشاركته فى الاسبوع العالمى للمياه فى ستكهولم .

وخلال اللقاء أشاد سويلم بتاريخ التعاون الطويل بين مصر وهولندا والذي يعود تاريخه إلى السبعينيات من القرن الماضى ، والتنسيق المستمر بين البلدين فى العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل "إئتلاف الدلتاوات" ، كما أشاد سيادته بنجاح مصر وهولندا خلال مؤتمر COP27 فى وضع المياه على رأس أجندة المناخ العالمية ، مبديا حرص مصر على إستمرار هذا التنسيق خلال فعاليات مؤتمر COP28 .

وأشار الى عقد المجلس الإستشارى المصرى الهولندي على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه المقرر عقده فى نهاية شهر اكتوبر القادم ، مع تنظيم زيارة ميدانية خاصة للوفد الهولندي على هامش إسبوع القاهرة لزيارة محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى ومشروع حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ المعتمد على تقنيات صديقة للبيئة .

كما توجه سويلم بالدعوة للجانب الهولندى للمشاركة في الجلسة رفيعة المستوى التى تنظمها مصر واليابان على هامش مؤتمر الاسبوع لعرض نتائج الحوار التفاعلى حول المياه والمناخ .

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز ملفات التعاون القائم بين البلدين مثل مشروع التعاون المشترك للأبحاث التطبيقية (JCAR) ، حيث أشار سويلم الى سعى الوزارة على إقامة شراكة علمية طويلة الأمد مع الجانب الهولندى ، وتشكيل فريق عمل داخل المشروع للتحضير للمرحلة الثانية من المشروع .

كما يجرى الإعداد لدراسة فنية عن الاتزان البيئى فى البحيرات الشمالية ، ودراسة عن التغذية بالرمال في 9 مواقع ساحلية بالدلتا لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.