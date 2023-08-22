الرئيس السيسي يبحث مع "الصفدى" تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم أيمن الصفدى، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الأخوية الوثيقة بين مصر والأردن، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجارى اتساقًا مع مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التى تجمع الشعبين الشقيقين.

كما تم تبادل الرؤى فيما يخص تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين فى هذا الصدد، حيث تم تأكيد أهمية مواصلة العمل فى هذا الإطار على تكثيف الجهود الدولية لتسوية الأزمة الفلسطينية، استنادًا إلى ثوابت ومرجعيات الشرعية الدولية.