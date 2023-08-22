اليوم السابع
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الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول عبر "فيس بوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة فى القاهرة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:24 م
الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول عبر "فيس بوك" بشأن مشاجرة بالأسلحة فى القاهرة مشاجرة - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً حدوث مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.
 
قامت قوات الامن بفحص مقطع الفيديو، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول شخصين "مصابيان بجروح قطعية متفرقة"، طرف ثان 3 أشخاص "بحوزتهم 3 قطع أسلحة بيضاء"، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات حول أولوية المرور بمحل الواقعة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول بالأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم، مما أسفر عن الإصابات المشار إليها، وأمكن ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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