اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:39 م
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الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:15 م
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه اموال ارشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الشركات والإستيلاء على أموال الشركة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (وحدة سكنية – تأسيس شركة – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (5 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الاموال العامة

جرائم الاموال العامة

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