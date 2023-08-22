الداخلية تكشف حقيقة تشهير شخص بزوجته في البحيرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها، والادعاء بقيامه بالتشهير بها وابتزازها بقصد الاستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له.

بفحص الفيديو تم تحديد السيدة الظاهرة وهي مقيمة بالبحيرة "لها معلومات جنائية"، باستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو فى حقه مقيم بالبحيرة "له معلومات جنائية" بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المذكور بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب واستغلال تلك الصور ونشرها بقصد ابتزازها مادياً والتشهير بها.

باستدعاء المشكو فى حقه قرر حدوث خلافات بينهما ونفى ما قررته الشاكية، كما تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو فى حقه ومُحرر بشأن ذلك عدة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.