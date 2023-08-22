الداخلية تضبط 256 قطعة أثرية من العصر الرومانى بحوزة شخص فى المنيا

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط 256 قطعة اثرية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والتصدى بحسم لجرائم الاتجار فى القطع الأثرية .

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم مساعد وزير الداخلية حيازة (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) لقطع أثرية بقصد الاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 256 قطعة عبارة عن "عملات آثرية تعود للعصر الرومانى – تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام ، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية أفادت بأثريتها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها، كما أقر بتحصله عليها من ناتج أعمال الحفر والتنقيب التى قام بها خلسة بدائرة مركز شرطة بنى مزار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.